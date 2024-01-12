3總統候選人較勁 施政方針重點一覽

（左起）柯文哲、賴清德和侯友宜，曾同場發表政見。

台灣總統選舉舉行在即，民眾最關心莫過於未來總統施政方針。民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜及台灣民眾黨總統候選人柯文哲日前已就經濟、勞動、兩岸、能源及住宅等範疇公布施政方向，以下是相關重點：

●經濟發展

賴清德：提出8點經濟政策，包含協助企業立足台灣、布局全球、行銷全世界，以及發展5大信賴產業等

侯友宜：以3大政策方向，讓台灣融入區域經濟、改善投資環境，帶動企業創新轉型

柯文哲：促進從代工產業轉型到以創新高附加價值的產業為主，發展人才紅利

●勞動政策

賴清德：確保勞工權益保障，包括改善勞工退休金制度

侯友宜：提出「顧青年、挺加薪、抗通膨」政策，以及提升基本工資至3.3萬元新台幣（約8,250港元）、低薪上班族所得稅減半、開徵富人稅等

柯文哲：提出4大綱領，包含企業賺錢，勞工加薪

●兩岸局勢

賴清德：落實「和平4大支柱行動方案」

侯友宜：接受符合憲法的九二共識,以及提出嚇阻、對話、降低風險的「3D策略」

柯文哲：主張「台灣自主，兩岸和平」

●能源政策

賴清德：2026年完全取代核電

侯友宜：降低使用天然氣，延役核一、核二、核三，以及推動核四安全重啟

柯文哲：延役核二、核三，敦促核四盡速完成體檢

●住宅方針

賴清德：擴大青安住宅優惠貸款、社會住宅與租金補貼

侯友宜：炒房遏止穩房價

柯文哲：大量興建社會住宅