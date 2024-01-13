台下任總統立場影響陸美對策　難左右長遠戰略

台灣總統選舉周六（13日）投票，當選人立場勢將左右北京及華盛頓未來4年角力。有分析認為，雖然民進黨、國民黨及民眾黨總統候選人可明顯看出其親美、親陸或中間傾向，陸美政府或會因應選舉結果調整短期對策，不過由於下任總統不至於從根本上改變台海現狀，陸美關係也不會有太大變化。

澳洲國立大學講師宋文笛認為，民進黨已表明計劃勝選後「加倍押注美台關係」，相反國民黨尋求重新調整在陸美之間距離，一旦勝出或與北京談判恢復兩岸正式政治對話，加速兩岸經濟連結，可能受到美國憂慮考驗。美國智庫亞洲協會學者高喜明（Simona Grano）則指，民眾黨總統候選人柯文哲強調要與陸美維持等距，令美國有所保留。

美國白宮國家安全委員會亞洲事務前副主任簡以榮（Ivan Kanapathy）認為，若親美民進黨總統候選人賴清德獲勝，北京固然可能短期內再與台灣的友邦建交，或透過取消關稅優惠，增加軍事包圍等行動施壓。惟他重申，即使國民黨代表侯友宜獲勝，在短暫兩岸蜜月期過後，大陸也會恢復施壓，推動統一台灣最終目標。