內地去年完成水利建設投資破紀錄　近1.2萬億人民幣

去年內地完成水利建設投資11,996億元（人民幣，下同，約13,266億港元），創歷史新高。其中，環北部灣廣西水資源配置工程等44項重大水利工程開工建設。

內媒從周四（11日）舉行的全國水利工作會議獲悉，水利建設的巨額投資資金主要來自財政資金、金融信貸和社會資本。去年水利建設落實水利投入財政資金6,787億元（約7,506億港元）。另一方面，深化水利投融資改革，積極爭取金融信貸、社會資本投入水利建設，多渠道籌集建設資金。去年落實水利建設投資12,238億元（約13,535億港元），其中地方政府專項債券、金融信貸、社會資本5,451億元（約6,029億港元），佔全國落實投資規模的44.5%。

至於水利建設資金主要投向4個領域，包括流域防洪工程體系建設完成投資3,227億元（約3,568億港元），國家水網重大工程建設完成投資5,665億元（約6,265億港元），河湖生態環境復甦完成投資2,079億元（約2,299億港元），水文基礎設施、智慧水利等其他項目完成投資1,025億元（約1,134億港元）。去年新開工水利項目有2.79萬個，較前年增長11.5%。去年水利建設吸納273.9萬人就業，亦較前年增長8.9%。