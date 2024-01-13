台灣大選日再偵獲大陸氣球　穿越本島上空

繼台灣國防部周四（11日）偵獲5個大陸空飄氣球，創單日新高後，周五（12日）至周六（13日）台灣大選當日，再偵獲2個空飄氣球逾越海峽中線，飛越台灣；解放軍期間另有軍機8架次、軍艦6艘次持續在台海周邊活動。

台國防部周六公布，分別在周五下午2時35分至下午5時41分、周六凌晨3時29分至清晨5時44分各偵獲一個空飄氣球。周六凌晨偵獲的空飄氣球高度約2.2萬呎，自海峽中線以東、屏東西方100浬現蹤後，一路向東飛行，穿越台灣本島上空，並在即將出海前消失。另一個空飄氣球則在基隆西北方38浬處偵獲，向東飄行並在外海消失。

從周五早上6時至周六早上6時，台方亦偵獲解放軍14艘或架次艦機，其中一架次運8反潛機從福建及廣東交界一帶出發，逾越海峽中線進入台西南空域活動後返回。有軍事專頁錄得台灣空軍廣播，促位於台西南空域、高度5,000米的運8注意，指對方已進入台空域，影響其飛航安全，要求立即迴轉脫離。台灣北部空域另有一架美國外包間碟機在東海巡邏。

此外，台國防部周五首度將大陸衞星發射活動納入解放軍台海周邊海、空域動態加以發布，分別預告本月11日早上11時52分酒泉衞星發射中心、同日下午1時30分太原衞星發射中心將發射衞星，兩支衞星火箭將分別經過印度洋和西太平洋上空，不會飛經台防空識別區。