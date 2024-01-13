台1517宗選舉賭盤激增近倍　滲透案佔140宗

台灣最高檢察署統計顯示，截至周五（12日）受理共3,533宗賄選案，涉3,757人。其中選舉賭盤的案件達1,517宗、1,360人列被告，佔總宗數近半，比上屆大選激增近一倍；其次是假訊息案及滲透案。已起訴的案件有109宗，共76名被告。

最高檢察署指出，去年8月至今「選他案」有2,189宗，「選偵案」有1,133宗，犯罪態樣包括現金買票連署、反滲透法、選舉賭盤、暴力毀損旗幟、假訊息等。統計顯示，反滲透法通過後，台民眾赴陸接受旅遊招待、陸方提供資金在台辦餐會，共查獲140宗、368人列被告。今次大選共查獲404宗假民調、散布黑函、生成式人工智能等假訊息案，368人列被告；其他還有21宗虛僞遷移戶籍案，39人列被告。

檢察總長邢泰釗指出，選舉期間不論在台灣或大陸，以招待民眾旅遊等賄選方式介選，均屬違法，司法機關對此依法偵辦。他又指，不論傳統或各種前所未見形式、面貌出現的新形態妨害選舉案件，幕後很多都是金錢操作，而且源頭頗多來自境外，這種以外來地方黨政組織的力量透過種種手段深入基層介選，需全體民眾與司法機關共同防制。