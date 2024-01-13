湖北到深圳打工常起爭執　男子野居山中達8年

廣東省深圳市一名速遞員近日無意間在龍崗區山中，發現一名在山中野居8年的男子，其後發現他來自湖北天門，已跟家人失散16年。內媒周四（11日）經多方採訪獲悉，男子家人近日準備前往深圳將他接回。

速遞員賴大華表示，周一（8日）他和同事救助露宿者時，得悉附近山中有一名男子野居多年。兩人上山後很快發現該男子在林間空地搭了個棚，周圍堆滿撿來的廢物。男子稱因打工時常與人發生矛盾，於是搬到山中野居。他表示會下山找食物，用水則靠山中用來灌溉的水井。男子無身份證，得知他來自湖北後，賴大華與武漢市救助管理站聯絡，終於發現男子疑為湖北天門人羅某某。其後天門市救助管理站通過街道和社區聯絡到羅某某的家屬，認出男子確是本人。

羅某某的姊夫萬先生表示，羅某某今年44歲，從小性格內向。羅某某2006年離家去深圳打工，2008年以後就與家人失去聯絡。家人曾託人在廣州、深圳及天門周邊縣市找他，卻沒找到。羅某某有兩名姊姊和一名兄長，八旬母親也在世，其父則在前些年去世，最後遺願就是能找到失聯兒子。