蔡英文籲選票決定台灣未來　朱立倫投票順便敍舊

台灣總統和立委選舉周六（13日）進行投票，上午除各黨總統、副總統候選人前往票站，多名主要官員和政黨人物也一早去投票。其中，台灣總統蔡英文呼籲民眾用手中一票決定台灣的未來前途，行政院長陳建仁則指投票在民主地區是公民的義務和權利。國民黨主席朱立倫表示，每次回到家鄉投票都非常高興，順便跟鄰居及朋友敍舊。

蔡英文上午9時前往新北市永和區投票後發表簡短講話，希望民眾踴躍出來投票，記得公民的權利，也是公民的義務，又提醒大家「記得帶身份證和印章」。陳建仁稱，在自由、民主、多元包容的地區，投票本來就是每一個公民應盡的義務，也是應享的權利，因此他呼籲大家踴躍投票，表示台灣的自由民主蓬勃發展。

朱立倫上午偕妻子現身家鄉桃園市八德區票站，他稱投票是民主的展現，希望大家踴躍投票；又指自己是抱着快樂的心情來投票，每次跟家人一起投票都感到非常高興。台北市長蔣萬安被問為何妻子沒一同投票時，表示對方要在家中照顧孩子，待他完成投票回家換班，對方便會投票。他又稱這段時間助選工作很忙，選舉結束後會與家人共聚天倫。