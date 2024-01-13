多人違規帶手機投票　2歲女撕毀母親選票

台灣大選周六（13日）投票當日，當局派出大批警力防範不法事件，多地出現投票亂象，部分人可能面臨罰款等處罰。警政署統計數據顯示，全台發生至少9宗撕毀、攜出選票，23宗拍攝選票及攜帶手機、攝影器材進入票站，6宗違法從事助選活動，還有5宗其他違反選罷法情況，另有民眾因對政治狂熱在票站爭吵等事件共25宗。

台南市安南區票站一名年近80歲的黃姓老翁，其手機在投票期間突然鈴聲大響，他當場拿出手機接聽，被選務人員制止。新竹縣和新北市亦有選民進入票站後，手機突然響起，未有事前關機。新竹縣另有選民發現一名老婦在票站內填好選票，蓋印後左手持票，右手拿着手機，疑似打電話或準備拍照。經選務人員制止兩次後仍不理會，後面排隊的選民感到震驚，大叫「太誇張了吧」，事後交由警員處理。新北市樹林區一名44歲邱姓男子在離開票站期間，被選務人員發現帶手機入內，經檢視發現他曾違規拍攝空白選票。

高雄市一名38歲李姓母親，帶2歲女兒進入票站，沒想到女兒調皮，想搶奪母親手中的政黨票。兩人因用力過猛，導致一張政黨票撕毀，被移交處罰。新北市汐止區一名42歲王姓婦人領完選票後，發現無滿意的立委候選人，一怒之下撕毀選票，經選務人員發現通報處置。高雄市鳳山分局一名52歲魏姓女子從大陸嫁到台灣，首次參與投票，因不懂得投票規則，將支持對象的選票部分撕下，放入票箱內，被警衞人員將其逮捕帶走調查。

此外，宜蘭市某小學內的票站有選務人員誤解投票規定，要求民眾戴口罩才能投票，部分選民無戴口罩，聽到該消息後離開票站。當時有選民質疑，目前台灣已解封，為何仍要戴口罩。由於宜蘭市的選務人員由宜蘭市公所訓練，市公所已前往了解，並強調並未強制戴口罩才能投票，初步了解應不至於有妨害投票的問題。