鐵路湧現返鄉投票人潮料超上屆　首投族衝機場補位

台灣大選周六（13日）投票日氣溫回升，同時迎來返鄉投票人潮，當中不乏在外地讀書的青年學生。高鐵和台鐵估計載客量將超越2020年上屆大選，公路交通量也比平常增約5%，桃園機場湧現台商返鄉投票人潮，小三通船班幾乎全滿。

台鐵和高鐵規劃周五至下周一（12至15日）為選舉疏運期，截至周五傍晚，共賣出逾76萬張車票，下午至晚間的長途車票早已售罄。其中高鐵周五從早到晚所有南下列車都是熱銷車次，台鐵全線對號列車平均售票率約五成三，下班後的長途座位幾乎售完。台鐵預計，本屆選舉日均運量比上屆多4萬人次，4天載客量增加約16萬人。

高速公路局預測，周六交通量預估為103百萬車公里，比起平常周末增加3%；周五從廈門、上海、北京飛桃園機場班機幾乎客滿，自大陸返台旅客料於周六達到高峰，小三通船班載客率平均達八至九成，不少台商特地趕回來投票。亦有首投族大學生剛考完期末考，相約衝到機場補位回金門投票，期望他的一票能「翻轉台灣」。網民形容返鄉投票人潮「好像跨年活動」，有很多年輕人，認為年輕人投票率或創新高。