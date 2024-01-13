間諜向境外提供逾5千份文件　國安部公開抓捕畫面

內媒周五（12日）報道，國家安全部近日公布3宗間諜案細節，其中國安宣工作室發布今年國安警察形象宣傳片，出現兩名間諜被捕畫面，另有文章披露一宗重大間諜案的疑犯潛逃至雲南西雙版納，準備偷渡出境時被國安人員抓獲。

宣傳片播出的間諜被捕內容，包括出生於1985年的陳偉，他曾是某軍工科研院所下屬公司網絡管理員，向境外間諜情報機關提供軍工涉密文件。他2011年在公司門口遇上自稱為技術專家彼得的外國間諜，開始交易中國技術資料，隨着竊取的文件愈來愈多，密級愈來愈高，他一度提出終止合作，但被要脅繼續提供涉密情報。陳偉2014年從單位辭職，翌年被捕，調查指他共竊取並向境外間諜情報機關提供該科研院所文件共5,500多份，包括146份機密級及1,753份秘密級，2019年因間諜罪被判處無期徒刑。

宣傳片亦播出航天領域科研人員趙學軍，被策反後向境外間諜情報機關出賣中國科研進展情況，最終因間諜罪被判處有期徒刑7年。國家安全部另在微信公眾號發文披露，境外間諜情報機關策反後安插在中國重要部門的工作人員李某，因涉重大間諜案潛逃至西雙版納，國安警察宋斌接報將他抓獲，對方一度亮出現鈔求放過，更表示「出境後還有重謝」，但仍被控制，押送回國家安全機關。