內地促新冠防疫平穩轉段　專家料疫苗停產屬迭代升級

內地日前流傳名為「停發新冠計劃績效工資方案」的文件，落款為北京科興中維生物技術公司，提到公司新冠疫苗已全部停產且無新冠疫苗產品銷售。中國科學院院士魏于全周五（12日）表示，科興新冠疫苗是針對原始、非變異的新冠病毒而研發的滅活疫苗，在之前的疫情期間發揮重要作用，科興停產是新冠疫苗迭代升級的結果。

另外，全國衞健工作會議周四（11日）至周五在北京召開，總結去年工作狀況和部署今年重點工作，其中提及要促進人口長期均衡發展，加速改善生育支持政策措施。會議指出，要抓好新冠等呼吸道疾病防治，保障新冠防疫平穩轉段，持續鞏固「乙類乙管」常態化防控成果，應對季節性呼吸道疾病流行。當局要求推動深化醫改各項任務，以基層為重點推動服務能力建設，發揮科技創新和人才隊伍的重要支撐作用，促進中醫藥傳承創新發展，推動疾管體系高品質發展，防範化解衞生健康領域重大風險，統籌推動法治、緊急處置、國際交流等重點工作。

國家衞健委周五舉行記者會，國家醫保局相關負責人介紹，該部門指導各省全面建立醫療服務價格動態調整機制，持續加大醫療服務價格優化調整力度，在總體不增加群眾看病負擔下，指導各地動態調整偏低的門急診診查、護理等技術勞務類項目價格，指導有關省市規範基層醫療機構一般診療費價格，均質化程度高的項目同城同價，推動優質醫療資源下沉，統籌支持鄉村醫療衞生機構發展。