藍綠力爭立法院過半　韓國瑜聞「院長好」臉紅

台灣大選周六（13日）投票，除了新的正副總統人選將出爐，立法院總計113席也會迎來新面貌。其中，不分區立委選舉依政黨票比例來獲得席次，本屆將有16個政黨角逐34席不分區立委。國民黨及民進黨力拚席次過半，藍綠兩名角逐立法院龍頭的熱門人選，民進黨籍現任院長的游錫堃與國民黨不分區立委排名第一的高雄前市長韓國瑜將一較高下。

韓國瑜周六早上前往戶籍地雲林縣西螺鎮詔安里投票，也有熱情民眾大聲打招呼，甚至有人高喊「院長好」。韓國瑜聞聲則幽默表示「我臉都紅了」，隨後步入票站投票，之後又與等候的民眾合照，面對媒體詢問則低調回應道謝後離開。選前曾有媒體人預測，國民黨可能在立法院單獨過半，或者民進黨加民眾黨也有可能過半。

主要政黨的提名名單中，位列第一的分別是國民黨韓國瑜、民進黨靖娟基金會執行長林月琴、民眾黨前台北市副市長黃珊珊、時代力量前台中市副市長林依瑩。立委選戰另有不少新面孔備受關注，其中高雄市議員黃捷代表時代力量臨危出戰；曾參選立委落敗的台北市議員徐巧芯再代表國民黨參選，被指戰力十足；知名主持于美人則以無黨籍身份參選，迎擊藍綠陣營的新人。