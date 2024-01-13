當局加強無障礙出行　優先給老年人安排下鋪

交通運輸部會同國家鐵路局、中國民用航空局、國家郵政局、中國殘疾人聯合會、全國老齡工作委員會辦公室等6部門和單位，近日印發了《關於進一步加強適老化無障礙出行服務工作的通知》（簡稱《通知》），就貫徹落實《無障礙環境建設法》，進一步加強適老化無障礙出行服務進行工作部署。

中央高度重視殘疾人事業發展和老齡工作，加強無障礙出行服務工作，是無障礙環境建設的重要內容，是實施積極應對人口老齡化國家戰略的必然要求，也是保障殘疾人、老年人平等、充分、便捷參與和融入社會生活，讓交通運輸服務更加包容、更好惠及人民群眾的重要舉措。

2023年9月1日，《無障礙環境建設法》正式施行，對無障礙設施建設、訊息交流、社會服務等作出明確規定。為推動各地認真貫徹落實相關規定，進一步提升適老化無障礙出行服務水平，交通運輸部會同相關部門和單位印發《通知》，部署統籌提升鐵路、公路、水路、民航無障礙出行服務和郵政寄遞無障礙服務水平，明確了相關工作任務。

《通知》主要提出了五方面任務要求。一是加強適老化無障礙交通設施規劃建設；二是加大適老化無障礙交通運輸設備配置和改造力度；三是改善適老化無障礙城市交通出行體驗；四是持續優化綜合運輸適老化無障礙出行服務；五是改進提升適老化無障礙出行信息服務。