女子自爆13歲遭強姦致抑鬱曾自殺　繼父稱冤枉

四川省攀枝花市一名女子近日在網上發片稱，13歲時被繼父強姦，以致自己患上嚴重的抑鬱症，並多次割脈、服藥輕生。繼父周三（10日）對內媒稱自己是被冤枉，正配合警方調查；警方隨後回應已介入。

今年23歲、出生於雲南省麗江市的周姓女子表示，自幼父母離異，跟嫲嫲生活，直到2013年小學五年級被母親接到四川省攀枝花市跟繼父胡某一起生活。周女表示，在11至12歲時，她多次遭繼父猥褻。2014年某日早上，繼父趁周母不在家，強行與周女發生性關係，更警告她不要告訴母親。周女之後感到很害怕和自卑，學習也受影響，到中三畢業便出外打工。後來她結了婚，卻因為巨大壓力多次輕生。本月4日，周女服用大量藥物企圖自殺，被家人發現後送院救治。周一（8日），周女在家姑陪同下報警。

胡某周三就周女的控訴回應內媒稱，他是被冤枉的，「沒做就是沒做，要講證據的」。內媒之後致電周女報案的攀枝花市仁和區警方，工作人員表示，事件正在調查，不便透露。攀枝花市婦女聯合會也表示，已了解到了此事，相關部門也在跟進了解情況。