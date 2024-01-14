古稀翁偷皮草落網　揭擁巨額房產淪竊賊

湖南省株洲市警方近日破獲一宗盜竊案，並將一名疑犯緝拿歸案。疑犯對盜竊皮草一事供認不諱，被警方刑事拘留。令人始料不及的是，該名年逾七旬的疑犯坐擁巨額房產，卻四處流竄以盜竊為生。

株洲市攸縣公安局聯星派出所近日接到某知名皮草品牌促銷人員報案稱，他們在某酒店舉辦展銷活動，展廳內價值3萬多元（人民幣，下同，約3.3萬港元）的20多件皮草不翼而飛。翻查閉路電視畫面發現，事發當日凌晨1時有一名男子破壞展廳門鎖後搬走皮草，再駕三輪車離開現場。警方其後在縣城某小區找到涉案的三輪車和疑犯胡某，並在胡某的出租屋中找到多件未來得及出售的皮草。

攸縣警方上周四（11日）表示，胡某今年71歲，為土生土長的上海人，在當地繼承父母一套價值近1,000萬元（約1,100萬港元）的房產。由於他好食懶飛，家人不放心把房產交他處置，所以他與兄弟共同繼承房產後，兄弟只讓他住，不讓他隨意處置。胡某每月約有2,000元（約2,200港元）生活費，但這些錢根本無法滿足其享樂需求。他於是開始盜竊，曾5次入獄。他在獄中結識了一名攸縣籍的囚犯，原打算出獄後投奔對方，後來發現攸縣物價相對低，便索性住在當地，繼續盜竊維持享樂生活。