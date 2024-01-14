智庫召集人：賴清德將更配合美國　台灣變火藥庫

台灣中華和平發展智庫總召集人鄭龍水博士接受東網記者訪問指出，從三組總統侯選人的得票率來分析，賴清德僅有40%，反應出在野黨仍是想下架民進黨。以賴清德過往一貫台獨言行，上台後一定會更加在課綱去中國化且更加配合美國，讓台灣變成火藥庫。鄭博士認為，美國會想辦法約制賴清德當選後的過度台獨行徑。

至於大陸方面會採取何行動，鄭博士指選前大陸一直就有動作，包括取消《海峽兩岸經濟合作架構協議》12項石化產品關稅減讓。但他認為，大陸不會動武也沒必要動武，但如果民進黨繼續反中，大陸一定會採取更強硬的經濟戰略。陸客一定不會再來台灣，台灣將損失80至120億美元（約624至936億港元），內需經濟持續受挫。目前尚看不出大陸會不會採取武嚇，而且美國即將大選，內部緊張將會讓台灣形成美國選舉的一個墊腳石，台灣還是被當作棋子，中美關係的變化也將牽動著台美關係，這部分值得留意。

鄭博士分析賴勝選原因是因藍白合破局，其次是抗中保台牌再次奏效。而侯敗選原因也是因藍白不合，加上賴清德一直指控侯是中共代理人。柯敗選則是因為新興政黨基礎尚薄弱。鄭博士同時分析，三黨立委議席如不過半，綠營一定想盡法拉攏民眾黨合作，極盡一切的利誘及恐嚇，但他警告若綠白合作，可能就會步上過去時代力量和綠營合作，親民黨和國民黨合作的後塵，政黨最後泡沫化。

駐台記者宋江誠報道