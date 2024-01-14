奉賢區開放外地單身限購　符合條件人士可買房

上海奉賢微信公眾號上周六（13日）發布《奉賢區新城區域人才購房實施細則》，以全面推動奉賢新城高質量發展，聚焦區域經濟發展需要和人才住房需求，深化人才安居工程，優化人才發展生態，全力打造南上海人才高地，特制訂如下實施細則。

在人才購房准入條件方面，按照奉賢新城區域發展和產業導向，與用工單位簽訂二年及以上勞動（聘用）合同且在本單位工作滿一年、按規定在滬繳納職工社會保險或個人所得稅滿3年及以上、在本市無住房的非滬籍人才，同時符合以下單位條件之一、個人條件之一，可購買奉賢新城住房1套，同時購房資格由居民家庭調整為個人。

個人條件方面，需要：1，具有大學本科及以上學歷的人才；2，具有中級及以上職稱的人才；3、取得國家三級及以上職業資格（高級工）證書，工作崗位與資格證書相符的高技能人才；4，最近3年內累計24個月在本市繳納職工社會保險費基數大於等於本市上年度職工社會平均工資2倍的人才；5，入選奉賢區「濱海賢人」系列優秀人才計劃的人才；6，入選市級及以上人才計劃或具有相當層次的並納入區委人才辦管理服務的人才。符合個人條件5-6的人才實行清單制，不受單位以及新城工作年限、勞動（聘用）合同年限等前置條件限制。

符合個人條件1至4的人才與用人單位簽訂勞動合同中明確約定穩定就業條款，憑單位出具的勞動合同、本人承諾書、購房意見書，由用人單位報屬地黨（工）委，經審核後報區人社局，由區人社局出具人才認定函，人才認定函作為購房的審核材料之一。另外，符合個人條件5至6的人才與用人單位簽訂勞動合同中明確約定穩定就業條款，憑單位出具的勞動合同、本人承諾書、購房意見書，由區委人才辦出具人才認定函，人才認定函作為購房的審核材料之一。