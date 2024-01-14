男子刺胸放火殺情敵　二審逃過死刑

台灣男子洪振凱不滿胡姓女友與他分手後即與葉姓同事交往，2021年底持刀等候葉男下班，尾隨朝對方刺殺6刀，再放火燒死。一審判無期後，葉父於二審要求判死刑，但台南高分院認為，此案並非隨機殺人等危害社會情節重大的犯罪，洪男再犯風險也低，上周五（12日）判無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，洪振凱與胡女原為男女朋友，分手後胡女與葉男交往，但仍與洪男保持聯繫。洪因挽回胡女不成，對葉男心生不滿，2021年12月29日凌晨4點許，洪男持水果刀騎電車車前往葉男工作場所等候，2人及後一言不合扭打，洪即持水果刀刺葉右胸，刀刃深入右肺割傷肺葉，導致葉男當場氣、血胸癱軟倒地。洪男之後將葉男橫放對方機車的腳踏板上載離現場，但因擦撞人行道號誌燈桿倒地，導致葉男電車車汽油外洩。洪以為葉已死，點燃地面洩流的汽油引發火勢即離去，葉男因銳器穿刺傷合併燃燒，造成血、氣胸及燒傷死亡。

台南地院判處無期徒刑，洪男與檢方均不服上訴，葉父於二審時要求判處死刑。二審認為，洪男犯罪執念甚深，對葉男家屬造成難以抹滅的傷痛，但非隨機殺人或故意對兒童、少年犯罪等危害社會情節重大的犯罪，且上訴後已坦承犯行，鑑定意見也認為並無其他再犯的危險因子，屬低等級再犯風險，適當的處遇、矯治有助於再社會化，應處以限制人身自由的最高度刑，即無期徒刑。