法拍豪宅收房時裝修全被砸爛　原屋主賠20萬人民幣

湖南省長沙市雨花區法院上周五（12日）舉行執行大會並發布典型案例。長沙市民周某某買了一套豪裝法拍房，但當他完成所有手續去現場收房時，卻發現屋內一片狼藉，房門、樓梯、地板、吊頂、櫃體全被砸爛。這一切的正是原房東吳某某所為。最終執行團隊對吳某某進行處罰，並要求其她賠償房屋裝修損失20萬元（人民幣，下同，約21.9萬港元）。

雨花區法院執行局局長郭靖介紹，去年2月16日買受人周某某，通過司法拍賣平台以222.5萬元（約244.5萬港元）競得雨花法院的法拍房一套。該房屋為臨江復式樓，裝修豪華，可拎包入住。5月18日，周某某完成所有手續，和雨花法院執行員去現場收房卻發現，屋內設施遭遇暴力打砸，房門、樓梯全部被拆毀，牆面、地板、吊頂、櫃體全被砸爛。

雨花區法院查實，屋內嚴重毀損為原房主、即被執行人吳某某所為。執行團隊將她傳喚至法院，進行教育訓誡。一開始吳某某不配合執行團隊工作，談話時更全程擺弄手機，對工作人員的談話充耳不聞。之後吳某某情緒崩潰，發出驚聲尖叫，甚至出手推工作人員、襲警。最終執行團隊對吳某某進行處罰，並要求其吳某某賠償房屋裝修損失。