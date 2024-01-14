布林肯祝賀賴清德　美眾議院5月派團訪台

台灣民進黨總統候選人賴清德上周六（13日）宣布勝選，美國總統拜登同日回應台灣大選結果時，重申不支持台灣獨立。美國眾議院議長約翰遜、前議長佩洛西、國務卿布林肯等紛紛祝賀賴清德。約翰遜稱，期待與賴清德持續合作，將要求相關眾議院委員會的主席在賴清德今年5月就職後，率領代表團前往台北。

約翰遜表示，很高興看到民主在台灣人民之間蓬勃發展，美國渴望與賴清德合作，並在與台現任總統蔡英文建立的牢固夥伴關係基礎上再接再厲。為了強調國會對安全和民主的持續承諾，眾議院代表團將訪台。他希望美台能共同繼續為所有熱愛自由的國家和在印太地區的夥伴，推動自由、機會和安全的原則。佩洛西則指，台灣對和平、自由及其活力民主的堅定投入，仍激勵世界。另有美國國會議員譴責北京試圖透過假訊息與軍事施壓影響台選舉，期待加強美台經濟、文化與國防關係。

布林肯亦透過美國國務院發言人辦公室發布聲明祝賀賴清德，也恭賀台灣人民再次展現其民主體制及選舉程序的健全與堅實，期待與賴清德及台灣各政黨領袖攜手合作，強調符合美國基於台灣關係法、中美三個聯合公報及六項保證的一中政策。他又指，美方致力維持台海和平穩定，確保分歧在不受脅迫與壓力下和平解決，美台夥伴關係將持續深化。