網上現罷免侯友宜呼聲　朱立倫料不辭國民黨主席

國民黨總統候選人侯友宜上周六（13日）承認敗選，承諾選後會回歸新北市長角色。但社交平台Facebook上出現「罷免侯友宜」社團，目前有逾7.6萬人加入。國民黨主席朱立倫在Facebook發文稱，國民黨雖沒法在總統選舉取勝，但在立法院重新成為第一大黨，距離撥亂反正只差最後一里路。但有藍營內部人士認為，朱應請辭黨魁以示負責。

綠營側翼被指發起「罷侯團體」，積極複製當年「罷韓（高雄前市長韓國瑜）策略」。據指「罷免侯友宜」社團早在去年5月17日成立，原因是侯友宜參選總統，讓新北市民不滿，批評：「將要被落跑市長放生！把我們115萬人的託付放哪裏去了？」侯友宜競選組織副召集人謝龍介回應時，反問：「侯友宜去參選，有甚麼理由去罷免？民進黨如果要罷，那官商勾結的台南市不是更應該罷免嗎？」他又稱，如堅持要罷免一個經過民主選舉選輸的人，民進黨願意下令的話，他就奉陪。

朱立倫表示，這次為了讓中華民國能撥亂反正，台灣人民安居樂業，國民黨用盡了每一分力，可惜只差一里路，很遺憾無法團結所有在野力量，無法實踐政黨輪替。他強調，民進黨過去種種陰暗腐敗的作為，從現在開始國民黨會強力檢驗，同時持續改革，深自反省變得更好。黨內人士解讀，朱將繼續留任黨主席，希望集中立法院戰力，強化監督民進黨。黨內有人認為他應請辭負責，但有人認為沒必要辭任。