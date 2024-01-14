民進黨三連霸　選民靜觀賴清德政策言行

賴清德當選台灣總統，民進黨成功實現「三連霸」。有台灣選民指出，賴清德強調維持兩岸現持是支持他的主因。另有選民認為，雖然選前賴清德已多次表明維持現狀，但未來是否會有脫軌的言行與政策則尚未可知。

高雄市選民李先生（28歲）支持賴清德，並把立委、政黨票投給民進黨。他指賴清德強調要持續蔡英文的執政方向，維持現狀是支持賴的主因。由於未來立法院三黨不過半，立法院一定出現亂象，兩岸的政策難以立法改善，勢必更難改變，朝野政黨都要協商來達成共識，須先穩定政局才是首要議題。

新北市選民郭先生（63歲）任職會計師，他指賴清德當選顯示對民主自由人權的支持者仍有相當大的群眾基礎，但忽略對清廉政府、民族群體發展的整體思考。藍白未能合作是在野黨未能完成政黨輪替的主因，郭先生認為立委議席三黨不過半，可能形成藍白合聯合抵制執政黨的局面，雖有利政策不致太過於激進刺激大陸，但可能讓政府施政陷入難以前進的惡鬥局面。

從事金融業的台北市選民張先生（40歲）表示，政黨顏色並非投票主要考慮，反而着重候選人的政見主張及其過去政治工作歷程的言行是否連貫如一。他相信，兩岸和平相處，友好共榮，應是多數台灣人民的看法共識。畢竟兩岸軍事衝突或戰事，絕非人民之福，不只破壞區域穩定，也徒增親痛仇快。至於和美日關係的維繫，以台灣處境和兩岸局勢的波瀾詭譎，不管誰當選新任領導人，都必須重視建構，從中尋求新的平衡、穩定。

駐台記者宋江誠報道