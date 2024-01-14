英日等國回應台大選結果　華使館強調純屬中國內政

台灣副總統、民進黨主席賴清德當選總統，多個國家代表祝賀其勝選。英國外相卡梅倫上周六（13日）祝賀賴清德，形容今次選舉結果是台灣鮮明民主的證明。卡梅倫又希望台海兩岸可以恢復具建設的對話和平化解分歧，而不是透過威嚇或動武等途徑。中國駐英使館發言人回應時，強調台灣問題純屬中國內政。

英國前首相卓慧思上周六亦發文，稱讚台灣民主蓬勃發展，必須盡力確保台灣能保衞自身。中國駐英使館發言人上周六表示，堅決反對英方有關錯誤做法，無論台灣島內局勢如何變化，北京當局堅持反對「台獨」分裂。陸方敦促英方慎重處理涉台問題，停止任何干涉中國內政的言行。日本外相上川陽子上周六亦發布聲明祝賀賴清德，指日本政府盼與台灣基於維持非官方、務實關係的立場，進一步深化日台之間的合作與交流。中國駐日本使館發言人周日（14日）回應，對此強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

澳洲外交及貿易部周日祝賀賴清德勝選，讚美台灣民主成熟與強大，期待繼續與台合作，推進雙方貿易及投資關係。中國駐澳洲大使肖千在大選前夕發表文章，澄清澳洲各界圍繞台灣問題的錯誤觀點，並就當地某些勢力縱容支持「台獨」予以駁斥。加拿大政府亦向台灣民眾送上祝賀，期望繼續推動兩地民眾之間、科學、貿易及投資關係。南韓政府稱希望台海和平穩定，兩岸關係維持穩定與和平發展；俄羅斯則強調台灣是中國不可分割的一部分。