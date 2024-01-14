被傳曾與蕭美琴在美拍拖　南開大學院長劉亞東斥造謠

台灣前駐美代表蕭美琴當選台副總統，網上傳出大陸《科技日報》前總編輯劉亞東當年派駐美國期間，曾與蕭美琴拍拖兩年，後來情變埋下蕭的「反中」種子。劉亞東周日（14日）發表嚴正聲明，痛斥網上不斷有人造謠，純屬是「張冠李戴，以訛傳訛」。

劉亞東在聲明中指出，台灣地區領導人選舉期間，網上有人造謠稱他與蕭美琴有過戀愛關係。他1994年至1999年確曾在美國工作，但不是在蕭美琴曾就讀的哥倫比亞大學學習，在美期間和回國以後，均未與對方有過任何接觸，批評「談戀愛」是無䅲之談。他希望維基百科以及其他在網上造謠和傳謠的人好自為之，強調保留追究其法律責任的權利。

公開資料顯示，劉亞東曾就讀於北京大學國際政治系，國際關係與國際組織專業，有研究生學歷，法學博士學位、教授。他1990年代被派往美國，任科技部代管的副部級事業單位科技日報社駐聯合國暨紐約首席記者，後來升任該報社總編輯，享受國務院頒發的政府津貼，現任天津南開大學新聞與傳播學院院長、中國科技新聞學會副理事長。