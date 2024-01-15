乙型流感佔比增　寒假人潮恐加速呼吸道疾病傳播

國家衞生健康委周日（14日）舉行新聞發布會，指今年以來，全國醫療機構發熱門診接診量呈波動下降趨勢。當前的呼吸道疾病仍以流感為主，部分省份的乙型流感病毒佔比已超過甲型流感病毒，新冠病毒感染則處於較低水平。

發布會邀請相關專家說明內地冬季呼吸道疾病防治和健康提示有關情況。中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕表示，內地南方省份自去年10月上旬、北方省份自去年10月下旬先後進入本次流感流行季，前期以甲型H3N2亞型流感病毒為主要流行株，北方省份近5周的乙型流感病毒佔比持續上升至57.7%，南方省份近3周的乙型流感病毒持續上升至36.8%，建議高風險人群盡快接種流感疫苗。

國家衞生健康委新聞發言人米鋒表示，隨着寒假和農曆新年假期臨近，人群大規模流動和聚集可能加速呼吸道疾病傳播。他呼籲各地做好監測預警，加強重點場所管理和重點環節防控；及時向長者、孕婦、兒童、慢性基礎性疾病患者等重點人群，提供健康諮詢和轉診指導等服務，並為他們接種疫苗提供便利條件。會上指出，今年以來內地醫療服務總體平穩有序，但仍要積極調配醫療資源，優化就診流程，保障醫療用品供應。