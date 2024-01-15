王毅指加薩衝突持續升級　促盡快停火止戰

中共中央政治局委員、外交部長王毅周日（14日）在埃及開羅同埃及外長舒克里會談後共同會見記者。王毅說，加薩衝突持續升級，造成大規模無辜平民傷亡，導致嚴重人道主義災難，負面外溢效應加速擴散。中方始終站在公平正義一邊，同阿拉伯、伊斯蘭國家一道致力於停火止暴，為保護平民安危盡己所能，為推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決不懈努力。

王毅強調，巴勒斯坦問題已延宕了76年，這一歷史不公不能再繼續下去。針對當前加薩局勢，中方認為：第一，盡快停火止戰是當前壓倒一切的首要任務。第二，確保人道救援是刻不容緩的道義責任。加薩地帶基礎設施被全面摧毀，200多萬加薩民眾掙扎在生存邊緣。必須有效落實安理會關於加薩人道援助的決議，盡快建立人道救援機制，確保人道救援物資快速、安全、無障礙、可持續地送抵加薩民眾手中。

第三，加薩未來安排必須充分尊重巴勒斯坦人民意願。「巴人治巴」是探討加薩未來的基本原則，增強巴勒斯坦民族權力機構權威、支持巴勒斯坦實現內部和解是落實加薩「巴人治巴」的現實途徑，國際社會應認真傾聽地區國家的合理關切，加薩未來治理應是通向兩國方案的重要一步。第四，落實兩國方案是實現巴勒斯坦問題公正解決的必由之路。