雪崩斷路致旅客滯留　喀納斯景區提供免費食宿

新疆多地近日持續暴雪，布爾津縣城通往喀納斯、禾木、白哈巴等景區的道路多處發生雪崩阻斷通行，導致旅客滯留。喀納斯景區管委會上周六（13日）發布公告，稱為景區內滯留的旅客提供免費食宿。布爾津縣宣傳部表示，目前降雪有所減弱，交警部門正在全力搶通道路，爭取盡快解封。

本月6日起，新疆迎來今年首場持續時間最長的降雪，主要集中在北疆北部的阿勒泰和塔城地區。阿勒泰山區因降雪量大、持續時間長，至上周四（11日）布爾津縣通往喀納斯、禾木等景區的道路至少有13處發生雪崩，部分路段積雪最深處逾3米。當地交警部門上周一（8日）起，已對相關路段實施交通管制，導致旅客滯留景區。

布爾津縣融媒體中心宣布，上周四至道路打通期間，對喀納斯景區滯留旅客實行食宿免費。當中包括喀納斯村、禾木村、白哈巴村滯留旅客現居住酒店住宿費用全免，並免費提供餐飲等。有旅客表示，雖然被滯留很難受，機票都取消了，但是感覺景區還是很有人情味，其預訂的房型每晚要2,088元人民幣（約2,300港元），對費用全免大感意外。