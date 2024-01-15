德法加祝賀台大選　華使館強調不容外部置喙

多國就台灣大選順利完成表示祝賀，引起中國大陸不滿。德國外交部周一（14日）讚揚台灣的民主價值，是12年來該國政府首次祝賀台灣選舉，展示對台政策轉變。法國外交部稱，希望與台在經濟、科技等領域進一步合作；加拿大亦對台灣舉行選舉表示歡迎，祝賀選民。中國駐各國使館紛紛指出，台灣地區選舉是中國的地方事務，不容任何外部置喙和干涉。

法國外交部在聲明中表示，期望在台灣大選後，在法國的一中政策框架下與台灣的關係能有進一步發展，並重申台海和平與穩定以及有關各方對維持現狀的尊重至關重要，並希望兩岸對話與合作能恢復。德國外交部則稱，在多個領域與台保持緊密關係，期待在一中框架下與台加強關係。中國駐德使館敦促德方，認清台灣問題的高度敏感性，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，多做有利台海和平穩定的事。中國駐法使館亦對外部勢力說三道四表示強烈不滿，堅決反對；批評民進黨在黨章中宣揚「台獨建國」，公然與中央政府對抗，祝賀這樣一個政黨勝選是不尊重中國主權，干涉中國內政並挑釁中國政府。

加拿大駐台北貿易辦事處亦發聲明，恭賀台副總統兼民進黨主席賴清德當選總統，期待與新政府和全體立法委員加強與在貿易、投資、科技、文化與民間等領域的連結。中國駐加使館批評加方所謂祝賀嚴重違反一個中國原則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉；呼籲加方慎重妥善處理台灣問題，以免給中加關係造成進一步損害。