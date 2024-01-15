瑙魯共和國宣布與台灣斷交　謀求恢復跟北京建交

在台灣大選落幕不久，太平洋島國瑙魯共和國周一（15日）宣布與台灣斷交，不再視台灣為國家，令台灣的邦交國只剩12個，達到歷史新低。台灣外交部其後發出臨時採訪通知，下午由外交部政務次長田中光主持記者會，證實斷交消息。中國大陸外交部回應稱，願與瑙魯在一個中國原則基礎上開啟兩國關係新篇章。

瑙魯總統阿德昂（David Ranibok Adeang）周一發聲明指出，將會中斷與台灣的外交關係，並承認中華人民共和國。瑙魯政府官方網站發布，為了該國和人民最大利益，將採取符合聯合國第2758號決議的一個中國原則，該決議承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，並謀求恢復與中華人民共和國的全面外交關係。這意味瑙魯將不再承認台灣為一個獨立國家，而將其視為中國領土不可分割的一部分，並將從周一起與台灣斷絕外交關係，不再與台灣發展任何官方關係或官方交往。

田中光在記者會上表示，去年已掌握情報顯示大陸接觸瑙魯政要，透過經濟援助誘使外交轉向，瑙魯前總統洛斯‧昆訪台出席活動態度搖擺反覆，一度想取消訪台。瑙魯前政府曾考慮外交轉向，立場一度回穩，新政府上台後，上周五（12日）派遣特使與台努力合作，但以巨額財政缺口、舉辦運動會經費、澳洲在當地銀行關閉等理由，向台索取巨額經濟援助，並跟大陸比價。田中光指，基於維護台灣尊嚴，即日起終止與瑙魯的外交關係，全面停止合作計劃、撤離大使館和技術團，並關閉瑙魯駐台大使館。

中國大陸外交部發言人表示，瑙魯作為主權獨立國家，宣布承認一個中國原則，跟台灣當局斷絕所謂外交關係，願與中國恢復外交關係，中方對瑙魯政府決定表示讚賞和歡迎。發言人又指，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，在一中原則基礎上中國已跟182個國家建交，瑙魯政府決定與北京復交，說明一中原則是人心所向，大勢所趨。

這是繼去年3月洪都拉斯與台斷交後又一邦交國斷交，也是台總統蔡英文任內第10個斷交的邦交國。瑙魯與台灣的外交關係始於1980年5月，但於2002年7月與台灣斷交，轉而與北京建交，直到2005年又與台灣復交。阿德昂去年10月就任總統時，台灣駐瑙魯代表曾代表台政府致賀。在與瑙魯斷交後，台灣剩下的邦交國包括位於大洋洲的馬紹爾群島、帛琉、圖瓦盧，非洲國家伊斯瓦蒂尼，歐洲梵蒂岡，以及美洲國家伯利茲、危地馬拉、海地、巴拉圭、聖基茨和尼維斯、聖盧西亞、聖文森特和格林納丁斯。