杭州22.6℃破高溫紀錄　本周多地迎大範圍雨雪

杭州高溫破紀錄，有市民穿背心、短褲在街上跑步。

浙江省杭州市周日（14日）下午氣溫達到22.6℃，打破當地1月中旬的最高氣溫紀錄。內地本周料出現今年以來首次大範圍雨雪天氣過程，氣象部門提醒影響範圍廣、持續時間長，部分地區雨雪相態複雜。未來數天江南、東北等地氣溫波動頻繁。

杭州周日早上最低氣溫6.2℃，上午11時氣溫已升至15.2℃，並於下午3時4分打破紀錄。此前杭州1月14日最高溫紀錄為21.6℃，出現於2002年。小寒節氣期間杭州大幅回暖，意味着冷空氣將至。截至周日，杭州已連續3天平均氣溫超過10℃，預計本周連續5天平均氣溫也高於10℃。小寒節氣中杭州的天氣如此暖和，在史上不多見。

中央氣象台預計，周一（15日）至周五（19日），西南地區、陝西、山西、黃淮、江淮、江漢、江南將出現一次較大範圍雨雪天氣過程。陝西、山西、河南、湖北、山東等地有雨轉雨夾雪或小到中雪，局部地區大雪或暴雪，陝西南部、湖北西部等地山區有凍雨。湖北、河南、山東部分地區雨雪相態較複雜，可能會經歷雨轉雪再轉雨的多次相態轉換。