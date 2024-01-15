瑙魯與台斷交　民眾看法不一

台灣甫完成大選，太平洋島國瑙魯共和國周一（15日）即宣布與台灣斷交。東網記者就此向台灣民眾進行訪問。

63歲的台北人許先生從事貿易，為國民黨支持者的他指出，正當民進黨還沉浸在勝選的歡樂聲中，瑙魯宣布與台灣斷交，是總統蔡英文任內第10個斷交的邦交國。他認為，大家都清楚瑙魯尋求與中國大陸建交的原因，只是這一記來得又急又快，猶如當頭棒喝。他指台灣的外交並非以自身利益為優先，政府只管告訴民眾，「美國是我們最好的盟友」。但可笑的是，當美國利益與美、中軍事大戰略互相衝突時，美國極有可能犧牲掉台灣的利益。而華府多次被問受一旦兩岸發生衝突、美國會否出兵時，總是含糊其詞。許先生認為解鈴還須繫鈴人，既然台灣的外交困境是出在兩岸關係不穩定，那麼政府應積極改善兩岸關係。但他指出，兩岸關係一旦改善，民進黨40%的基本盤就有可能裂解。

62歲基隆人陳先生為一名專利師，也是民眾黨柯文哲支持者。他稱對瑙魯與台斷交並不意外，認為這是北京要給台灣新政府一點顏色。他預測賴清德上任後，北京對台外交挖牆角的動作勢必會更頻繁，未來賴清德在國際外交及兩岸關係上，將面臨更嚴峻的考驗及困境。他指賴清德閣揆的人選很重要，如果他挑選一些藍白陣營中的菁英，「至少向大陸先釋出善意」，更顯示出他日前在發表選後演說中所提的加強兩岸交流，不是空喊口號。

60歲的新北市人王先生為民進黨支持者。他認為瑙魯與台灣斷交，正是中國從中運作，要令賴清德難堪，也意味中國介入台灣選舉相當深。他指瑙魯是個小國，斷交對台而言「只是面子掛不住、少一個邦交國的象徵意義」。實際上，台灣停止金援外交，損害亦是有限。他認為，未來賴清德政府應多從事一些實質的外交友好往來，積極加入國際組織，比這種象徵性的外交關係來得有用。

駐台記者宋江誠報道