連雲港市18歲仔上月跳橋墮河　屍體終尋回

江蘇省連雲港市一名18歲青年個多月前墮河，其屍體周日（14日）被找回，目前遺體已被送往殯儀館。據報法醫提出驗屍要求，但家屬表示不同意。

江蘇連雲港灌雲縣18歲中學生張某偉上月從當地一處大橋上墮河。張某偉父親曾稱，孩子在灌雲縣高級中學讀高三，妻子在學校附近租房陪讀。上月9日凌晨1時許，張某偉從家中離開，騎單車到了人民中路附近的大橋，隨後墮河。事發前張某偉一直在與好友聊天，也是該名好友報警。據夏邑縣雷鋒救援隊救援人員稱，周日上午，救援隊在向陽橋下找到一具屍體，經確認為張某偉。張父當日對內媒稱，屍體打撈時，家屬就在現場，「卻被一群人攔着不讓見孩子」，對此大表不滿。

灌雲縣委縣政府聯合工作組周一發通報稱，接到張某偉離家出走的報警後，縣公安部門調取閉路電視畫面，確認張某偉於2023年12月9日凌晨4時01分在縣城東方紅大橋上跳河失聯。縣公安、交通等部門其後組織省內外40多支專業救援隊持續搜尋，終於在周日上午11時許，在距離張某偉跳河位置下游1.5公里左右將其遺體打撈上岸，目前，善後工作正在處置中。