深中通道行車收費擬最低66人民幣　月底開聽證會

廣東省發改委周一（15日）發布第二次通告，公布該委本月30日將召開深中通道車輛通行費收費標準聽證會。據定價機關擬定的兩套深中通道車輛通行費收費標準聽證方案，深中通道全線車輛通行費最低為66元（人民幣，下同，約73港元）。

廣東省價格成本調查隊依據成本監審有關規定，對深中通道車輛通行費定價成本實行成本監審，審核結論為深中通道項目15年收費期年平均成本為約22.45億元（約24.8億港元），年均標準車流量近3,800萬車次，標準車（小客車）全線單位平均通行成本約59元（約65港元）/車次。

在前期政策及替代運輸方式收費標準研究、成本監審和實地調查的基礎上，結合各方意見，定價機關擬定了兩套深中通道車輛通行費收費標準聽證方案。兩套方案全線車輛通行費收費標準均為66元/標準車次，方案一擬定三類客車（20至39座）、四類客車（40座以上）收費均為86元（約95港元）/車次；方案二則擬定40座以上大型客車和六類（六軸）及以上貨車（含六類以上專項專業車）收費標準分別為106元（約117港元）/車次、216元（約239港元）/車次。