與瑙魯斷交後台急鞏固友邦　聖文森特願深化邦誼

民進黨主席賴清德周日（14日）當選台灣總統後，台灣太平洋邦交國瑙魯周一（15日）隨即宣布與台北斷交，有意與中國大陸復交。台灣外交部周二（16日）表示，外交部長吳釗燮與加納比海邦交國聖文森特和格林納丁斯總理貢薩爾維斯視像通話，對方重申雙邊關係將保持友好穩固，並持續加強合作。

吳釗燮正訪問危地馬拉，他在瑙魯共和國宣布與台斷交後，便與貢薩爾維斯視訊。貢薩爾維斯恭賀台灣大選順利成功，恭喜總統當選人賴清德，表示盼能率團訪台，參加新任總統就職慶典。台灣外交部表示，吳釗燮感謝貢薩爾維斯的祝賀，代表政府竭誠歡迎他5月訪台參加總統就職慶祝活動。貢薩爾維斯譴責瑙魯共和國背棄與台灣邦交，強調聖文森特和格林納丁斯為台灣最忠實友人，將堅定維護兩地邦交，並在既有的友好合作基礎上深化邦誼，未來也會秉持此一信念支持新的政府團隊。吳釗燮感謝貢薩爾維斯的誠摯情誼，台政府樂願與聖文森特政府持續深化合作，為兩地人民福祉攜手努力，互惠共榮。

另外，陸委會周一晚發聲明指摘北京操弄金錢外交，利誘瑙魯與台斷交，意圖打壓台灣國際空間與主權地位，陸委會予以強烈譴責，呼籲陸方應立即停止損人不利己的零和思維。台灣政府未來將持續強化堅毅韌性，團結朝野各界，持續與友邦和理念相近國家合作，致力維護區域與台海和平穩定，以實際行動捍衞台灣應有國際地位與權利。