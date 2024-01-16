索26億新台幣援助不果　成瑙魯對台斷交導火線

太平洋島國瑙魯周一（15日）宣布與台灣斷交，改與北京建交。有台媒引述知情人士指，瑙魯向台灣索取26億元新台幣（約6.6億港元）經濟援助，台灣與瑙魯鄰國商討方案之際，瑙魯因北京答應特定條件而對台斷交。

台媒周一引述知情人士稱，瑙魯突襲式斷交與一名前任總統幕後操縱，加上現任總統阿德昂對新政府掌握不足所致。知情人士又提到，澳洲關閉難民處理中心、本迪戈銀行撤出瑙魯及興建田徑場主辦2026年密克羅尼西亞運動會，導致瑙魯向台灣提出巨額經濟援助。台灣因金額難以負擔而嘗試找瑙魯鄰國合作，北京遂乘虛而入，答應提供援助作為換取瑙魯與台斷交的條件。

台灣駐新西蘭前代表介文汲分析稱，北京在聯合國的影響力極大，瑙魯官員想在聯合國內謀求官職，都需要北京同意。因此他認為，瑙魯與北京建交不只是為了錢，更是為了國家整體利益。對於台灣再失一邦交國，民眾黨主席柯文哲強調，要與非邦交國維持多元交往，創造共同利益，加強包含經貿、科技、投資、文化和環保合作，讓台灣即使在非邦交國仍有操作運轉、發揮影響力的空間，援外要公開透明，不與北京進行無謂的外交惡性競爭。