應勇當選檢察官協會會長　促抵制西方「三權鼎立」

中國檢察官協會第七次會員代表大會暨第七屆理事會第一次會議，周一（15日）在北京舉行。最高人民檢察院黨組書記、檢察長應勇當選中國檢察官協會會長。他指出，檢察官協會要堅持從思想根源上自覺抵制西方所謂「憲政」、「三權鼎立」、「司法獨立」等錯誤觀點，堅定中國特色社會主義制度、法治道路和司法制度。

應勇指出，高標準加強檢察官協會自身建設是做好各項工作的基礎。要嚴格遵守相關規定，使協會工作既嚴格規範，又有鮮明檢察特色。要加強與法官協會、警察協會等交流合作，更好凝聚法治合力。加大涉外法治研究力度，大力宣傳中國特色社會主義檢察制度。大會審議通過了中國檢察官協會第六屆理事會工作報告和新修訂的《中國檢察官協會章程》，並選出最高檢黨組書記、常務副檢察長童建明為常務副會長。

中國檢察官協會是由最高人民檢察院、地方各級人民檢察院和軍事檢察院等專門人民檢察院的檢察官自願組成的行業性組織，為全國性的社團法人。協會前身為中國檢察學會，於1988年批准成立，1996年改名為中國檢察官協會。2019年，協會舉行第六次全體代表大會暨第六屆理事會第一次會議，時任最高人民檢察院黨組書記、檢察長張軍當選會長。