談反分裂法懾台獨　國安部列三情況實現統一

國家安全部微信公眾號周二（16日）發布題為「《反分裂國家法》利劍高懸」的文章，提到在3種情形下可用非和平方式實現國家統一，包括「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失。

文章指出，《反分裂國家法》自2005年經第十屆全國人民代表大會第三次會議通過並實施，成為名副其實高懸在「台獨」分裂勢力頭頂的利劍，為維護台海和平穩定、促進兩岸關係發展提供了堅實法治保障。《反分裂國家法》開宗明義要「斬」的對象是「台獨」分裂勢力，要遏制的是他們分裂國家的行徑，要維護的則是台灣海峽地區和平穩定、主權和領土完整以及中華民族的根本利益。《反分裂國家法》第五條明確，以和平方式實現祖國統一，最符合台灣海峽兩岸同胞的根本利益。

文章強調，維護國家主權、安全和發展利益，反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，是國家安全機關的神聖職責使命。國安機關有堅定意志、充分信心、足夠能力，用好《反分裂國家法》這柄利劍，對任何「台獨」分裂勢力和外部策劃的滲透破壞活動依法予以堅決打擊和嚴正懲戒。文章奉勸台灣情治部門，民進黨當局只有一己政黨之私利，完全不顧兩岸同胞利益福祉，更遑論一線情報人員的死活。搭上「末路戰車」，甘當「台獨」分裂勢力的「馬前卒」、「急先鋒」，大搞不義之舉，大行忤逆之道，只會落得粉身碎骨、身敗名裂的下場。