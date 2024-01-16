美對瑙魯對台斷交感失望　聯大決議無定台灣地位

民進黨主席賴清德周日（14日）當選台灣總統後，台灣邦交國瑙魯共和黨周一（15日）便宣布與台灣斷交。美國國務院發言人米勒發聲明指，瑙魯與台灣斷交是主權決定，但令人失望。

米勒表示，台灣是一個可信賴、理念相近及民主的夥伴，中國大陸經常作出承諾換取外交關係，但這些諾言最終沒有兌現。美國政府鼓勵所有國家擴大接觸台灣，繼續支持民主、良好治理、透明度及遵守法治。美方會在符合一個中國政策下，持續深化和擴大與台灣的接觸，支持台灣有意義的國際參與，以及加強經濟聯繫。

正在台北訪問的美國在台協會（AIT）主席羅森伯格周二（16日）重申，聯合國大會第2758號決議未處理台灣地位問題，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也未排除台灣有意義參與聯合國體系。她對有人引用2758號決議當作與台灣斷交理由感失望，這不符合國際期待，美國對台立場清楚明確，依循中美三個聯合公報、《台灣關係法》及一中政策。

在北京，大陸外交部發言人毛寧周二批評美國公然對主權國家獨立自主作出的決定說三道四，對大陸外交竭力污衊抹黑，為台灣地區拓展「國際空間」說教，嚴重違反一中原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，北京對此強烈不滿，堅決反對。毛寧表示，瑙魯共和國決定與北京復交再次充分說明一中原則是人心所向，大勢所趨，陸方敦促美方把美國領導人多次重申的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」的承諾落到實處，慎之又慎處理涉台問題，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。