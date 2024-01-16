華外交部重申一個中國原則　促菲總統多讀書

毛寧（圖）批評小馬可斯言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報。

中國外交部發言人毛寧周二（16日）表示，菲律賓總統小馬可斯就台灣地區選舉結果發表講話稱，期待與台方密切合作的言論，嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，嚴重違背菲方對中方所做的政治承諾，粗暴干涉中國內政。

毛寧指出，中方對事件強烈不滿、堅決反對，已於第一時間向菲方強烈抗議。農融部長助理已於周二召見菲律賓駐華大使，提出嚴正交涉，敦促菲方給予中方負責任的交代。毛寧建議小馬可斯多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確的結論。至於菲律賓軍方打算開發南海部分島嶼，以支持菲軍在該地區行動。毛寧表示，首先中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方堅決反對相關國家在非法侵佔的中國南沙島礁上進行非法的建設活動。

美國眾議院日前通過「不歧視台灣法案」，要求財長耶倫利用美國在國際貨幣基金組織（IMF）影響力支持台灣加入。毛寧指美方所謂法案粗暴干涉中國內政，妄圖借台灣問題搞政治操弄，製造兩個中國、一中一台，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。美方應認清台灣問題的高度敏感性，立即停止利用台灣問題干涉中國內政，停止向台獨勢力發出錯誤訊號，停止損害中美關係和台海和平穩定。

關於美國國務院對瑙魯共和國與台灣斷交的聲明，毛寧強調美國公然對主權國家獨立自主作出的決定說三道四，對中國外交竭力地污衊抹黑，為台灣地區拓展國際空間說項，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則，中方強烈不滿、堅決反對。中方敦促美方將美國領導人多次重申的不支持台獨，不支持兩個中國或一中一台的承諾落到實處，慎之又慎處理涉台問題，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤訊號。