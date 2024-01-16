降雪致黃河壺口瀑布臨時關閉　列車服務受影響

中央氣象台預計，周二（16日）至周五（19日）中東部地區有大範圍雨雪天氣。受強降雪影響，山西黃河壺口瀑布旅遊區周二臨時閉園。同日北京西站G57次、G59次、G657次三班列車受天氣影響停駛。

新疆、甘肅、陝西、山西、河北、河南、山東等地周一（15日）出現小到中雪或雨夾雪，陝西中東部、山西南部、河南北部、山東西南部等地的部分地區出現大雪或暴雪。河南鄭州出現大到暴雪，最大積雪深度超過10厘米。預計周二，黑龍江、新疆、西藏、川西高原、青海、陝西、山西、河北、河南、山東等地部分地區有小到中雪或雨夾雪。江淮、江漢、江南、西南地區、廣西、海南島等地部分地區有小到中雨。其中，湖北西部、重慶中部、雲南中南部等地局地有大雨。本輪雨雪天氣結束後，周五至下周二（23日）將迎來強冷空氣，中東部大部氣溫下降明顯；氣溫0℃線將南壓至南嶺一帶。

據黃河壺口瀑布旅遊區微信公眾號消息，受集中強降雪影響，通往景區各條道路處於臨時管制狀態。為保障遊客出行安全，黃河壺口瀑布旅遊區臨時關閉，開放時間另行通知。 受鄰局降雪影響，京廣高鐵、京滬高鐵、石濟客專、石太客專部分列車接入延遲，導致北京局管內部分列車延遲或停駛。