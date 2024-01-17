美媒：卓慧思密函英官員　求加速對華國防出口

英國前首相、現任諾福克西南選區議員卓慧思因對華立場強硬而被稱鷹派，但美媒周一（15日）報道，她早前寄密信游説商業及貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）向軍備生產商里士滿國防系統公司（Richmond Defence Systems）發出許可證，允許其向中國大陸出口地雷探測和拆除的裝備，而相關設備可能被用來入侵台灣。卓慧思的發言人對此表示，她只是在履行作為議員的職責。

卓慧思在去年8月15日在信中提到：「我僅代表我的選民寫信，他們最早在2023年3月遞交向大陸出口貨物許可證的申請」。卓慧思在信中祈求栢丹娜加快審批許可證，如果不授予許可，大陸可能簡單地進行逆向工程並自行仿製產品，從而令英國企業損失數百萬英鎊收入。政府內部消息指，政府擔心大陸買家收到這款裝備後，可能賣給大陸政府或其他人，於是在去年4月拒絕該許可證的申請，里士滿國防系統公司已在去年5月對結果提出上訴。

對於信件被曝光，栢丹娜的發言人稱對所屬部門援引法律公布該份信件，她本人對此感到遺憾並擔憂可能有國會議員的信件因此被洩露。海外智庫「中國戰略風險研究所」執行董事安德魯（Andrew Yeh）表示，台軍可透過放置地雷來阻止解放軍陸地進攻，他批評英國官員過於天真，未有考慮到這些裝備被用來入侵台灣的風險，而大陸正加速軍隊現代化，台灣亦在爭取建立國際形象和美國提供軍武，任一方細微的領先都舉足輕重。