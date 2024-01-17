學生經校推薦到詐騙公司實習　一審獲判囚半年

內媒周二（16日）報道，一名曾就讀貴州省畢節職業技術學院的女學生指，校方推薦詐騙公司實習崗位給校內學生，導致她入職後在不知情的情況下實行詐騙，最終被法院一審判處有期徒刑6個月。該校校長回應稱，校方在校企合作的企業審核方面存在問題，目前已整改，亦會向該名學生提供法律援助。

化名李林的女學生曾就讀該校財政經濟系2018級電子商務專業，2021年3月在學校群組看到就業老師指「貴州華訊文化在找淘寶客服」後報名，並於同年4月中旬通過涉事公司面試。入職後，她主要負責在社交平台發布影片廣告並尋找潛在客戶，再把對方聯繫方式交給上級，其上級同年5月指公司的導師須前往外地接受培訓，故暫停營業半個月，期間李林從為懷疑這是詐騙公司。最終，她在同年7月8日因涉嫌詐騙罪而被抓，並於前年1月27日遭法院取保候審，而一審判定她詐騙他人財物，數額較大，犯罪事實清楚且證據確實和充分，除作上述判決外，還處罰金5,000元（人民幣，下同，約5,580港元），她事後不服上訴。

校長池湧表示，當時在群組中推薦實習職位並非該校老師，而是合作企業方人員，目前學校已整改，並無校企合作。李林則指，校方事後曾先後提出給予5萬元（約5.6萬港元）困難補助，以及額外提供2萬元（約2.2萬港元），但要求她寫承諾書不再發酵此事。她拒絕對方提議後，校方稱她對學校補助有誤解，並決定撤銷補助。而她強調自己不需要困難補助，而是希望校方承認錯誤並道歉賠償。