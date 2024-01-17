公園內隨機斬人　疑兇辯稱未打算殺人

台灣彰化縣員林市員林公園上月發生隨機砍人事件，造成2名女子頸部和雙手受傷，其中一人手指韌帶幾乎遭斬斷，疑犯作案後停留原地自殘被捕。台媒周二（16日）報道，疑犯自稱領有精神障礙證明，犯案時只想傷害他人後再自殺，並未打算殺人，惟檢方不採信其說辭，已按殺人未遂罪提起公訴。

起訴書指，35歲的張姓疑犯上月14日近中午時分，手持菜刀前往員林公園的長椅等候，待見到洪姓、鄧姓和酆姓女子經過其面前時，他突然衝上前從三人背後攻擊。他先持刀架住洪女，企圖劃傷對方前頸，洪女隨即以右手阻擋並成功逃脫；他隨後壓倒並跨坐在另一名女子身上，揮砍對方頸部4刀以上，對方用雙手阻擋才得以保命。他最終因自殘導致頸部傷勢嚴重就醫，同月25日獲送彰化地檢署偵訊。

偵訊期間，張男否認罪行，辯稱並未打算殺人。檢方根據目擊者證詞、消防局救護紀錄，以及醫院診斷書等，認定張男辯詞不可採信，並向他提起公訴。報道指，張男確實領有身心障礙手冊，曾於2021年在醫院急診室向護理員頭上潑水，又向對方投擲水樽，後因違反醫療法獲判囚2個月，緩刑兩年，今次隨機斬人屬再度犯案。檢方日前向法院聲請羈押獲准，目前在押中。