談兩岸關係　布林肯重申美專注維護和平穩定

美國國務卿布林肯周二（16日）在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇期間接受美媒訪問，他再次祝賀民進黨主席賴清德當選台灣總統，重申在台灣問題和兩岸關係，美國政府專注於和平、穩定、維持現狀及和平解決分歧。

布林肯指出，每天都有世界商務的50%經過台灣海峽，台灣製造的半導體以各種方式驅動世界，如果以任何方式打斷或破壞，這對每個人來說都是壞事。中國大陸外交部日前批評布林肯祝賀賴清德當選，布林肯指在台灣選舉前一天，他在華盛頓會晤中共中央對外聯絡部部長劉建超，兩岸關係是雙方聚焦問題之一，美方非常明確地表達了立場，美國長期奉行一中政策，不會改變，而為了和平與穩定，美方堅決支持維持現狀。

布林肯續指，北京近年在兩岸問題的做法實際上對陸方利益適得其反，大陸試圖對台灣施加經濟、軍事、外交壓力及孤立，這只強化了北京不想其勢力增長的人。主持人提到美國總統拜登在台選後公開表態說不支持台灣獨立，訊息是否令人混淆，布林肯指這一直是美國的政策。布林肯亦拒絕揣測北京會否武統台灣，僅指華府已明確地向大陸和台灣表達美方聚焦的是維持和平與穩定。