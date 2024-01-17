國安部反對台獨分裂行徑　粉碎台選前滲透破壞

中國國家安全部周三（17日）在微信公眾號發布文章指，民進黨並不能代表台灣主流民意，台灣大選改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向；強調國家安全機關堅決反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，粉碎選前台灣當局及其情治部門的滲透破壞。國家安全機關近年已組織多個專項行動，破獲數百宗台灣間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜人員，打掉多個台灣情治部門針對大陸布建的間諜情報網絡。

文章指出，面對台灣大選後的台海局勢，國家安全機關將服務中央對台工作大局，精準打擊遏制台獨分裂勢力，堅決反制外部勢力干涉台海問題，不會坐視國家主權、安全、發展利益受損，不允許任何人、任何勢力侵犯和分裂中國領土。如「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力挑釁，國家安全機關將迎頭痛擊。

文章批評民進黨當局上台後，台灣情治部門極力充當「台獨」分裂勢力的「急先鋒」，加緊對大陸進行情報滲透。文章又指，台灣大選前台灣情治部門再充當「台獨」分裂勢力的打手，炒作大陸介入台灣選舉，打壓參與兩岸交流的政治人物以至普通民眾，並勾連外部勢力，淪為台獨勢力剷除異己、阻礙兩岸交流的工具。國家安全機關將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。