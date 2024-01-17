內地去年人口近14.1億減208萬人　連續兩年負增長

國家統計局周三（17日）發布數據指，去年末31個省區市人口（不包括港澳台居民和外籍人員）共14億967萬人，比前一年末減少208萬人，連續兩年負增長。全年出生人口有902萬人，人口出生率為6.39‰（千分比）；死亡人口有1,110萬人，人口死亡率為7.87‰；人口自然增長率為-1.48‰。

從性別來看，男性佔約7.2億人，女性佔近6.9億人，總人口性別比為104.49。從年齡來看，16至59歲的勞動年齡人口近8.65億人，佔61.3%；60歲及以上人口近3億人，佔21.1%，其中65歲及以上人口逾2.16億人，佔15.4%。從城鄉構成來看，城鎮常住人口比前一年末增加1,196萬人，鄉村常住人口減少1,404萬人；城鎮化率為66.16%，增加0.94個百分點。

今次數據反映，內地人口繼前年首次出現負增長後，負增長程度持續加深。國務院發展研究中心最新發布的《中國發展報告2023》提出，近12年來內地先後出現勞動年齡人口達峰和人口總量達峰兩個重大轉捩點，當前內地人口總量已處於峰值期，未來較長時間內將保持下降趨勢，預計未來年度出生人口約每10年下一個百萬台階。天津南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新認為，今年是生肖龍年加上3年新冠疫情後生育反彈，人口負增長可能稍為緩和。