與台斷交後　瑙魯議會批准與北京復交

民進黨主席賴清德周日（14日）當選台灣總統後，台灣太平洋邦交國瑙魯共和國總統阿德昂周一（15日）隨即宣布與台斷交，有意與北京復交。台灣事後將鞏固邦交國列為外交重點工作，決定派台外交部政務次長田中光前往馬紹爾群島，祝賀該國總統海妮總統連任。內媒周三（17日）報道，瑙魯議會批准與北京恢復外交關係的動議。

馬紹爾群島下周一（22日）舉行總統就職典禮，田中光周三啟程，以台總統特使身份赴該國祝賀海妮連任，並與海妮、該國外長康仁德（Kalani Kaneko）、國會議長瓦斯（Brenson Wase）等政要就兩地合作計劃交換意見，將於下周二（23日）返台。台外交部周二（16日）舉辦說明會，向邦交國駐台使節及非邦交國駐台代表說明台灣大選結果，亦已將選舉結果通報全球各館處轉知駐在國政府，稱未來會與其他民主夥伴繼續攜手對抗威權主義擴張，防範全球民主體制遭侵蝕。

瑙魯政府周一（15日）宣布與台灣當局斷交、願與北京復交後，大陸官媒當日即在瑙魯聘用報道員並設立報道點，至周三派出記者抵達瑙魯，成為瑙魯與台斷交後首名進入該國的大陸記者。陸媒訪問當地法律執業人士斯科蒂，對方稱對大陸和瑙魯的關係抱有很高期望，自己承認一個中國原則，贊成瑙魯政府與台斷交，看到很多其他國家對此的積極反饋，又歡迎更多大陸人到當地玩。