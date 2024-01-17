兩岸去年往來約300萬人次　陸堅持和平統一方針

大陸國台辦周三（17日）舉行新年首場新聞發布會，指近日的台灣地區選舉顯示，民進黨不代表島內主流民意，選舉結果撼動不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向。對於網上的「武統」聲音和兩岸和平統一可能性喪失的質疑，國台辦批評民進黨頑固堅持台獨分裂立場，是兩岸交往的根本障礙；強調下架民進黨、反對台獨、要和平不要戰爭是島內主流民意，陸方將繼續堅持「和平統一、一國兩制」方針。

國台辦發言人陳斌華表示，陸方將毫不動搖堅持體現一個中國原則的九二共識，反對台獨、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一。對於台灣副總統、民進黨主席賴清德當選台下任總統後稱，兩岸對話交流能降低風險，陳指在一中原則基礎上，台灣任何政黨、團體與大陸交往都不存在障礙，而網上出現的武統聲音反映台灣各界對民進黨可能加劇台海形勢緊張動盪的擔憂。陸方在新一年將持續促進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來，深化兩岸融合發展。

陳斌華總結去年兩岸人員往來和各領域交流取得的進展，兩岸往來約300萬人次，其中台灣人來大陸較前一年增長7.4倍。情況反映大陸積極促進兩岸交流往來正常化常態化，兩岸同胞交流熱情高漲，交流活動豐富多樣，各領域交流全面升溫，融合發展持續深化。此外，台胞台企持續看好大陸市場，台商投資大陸的項目數、實際使用台資金額大幅增加，兩岸貿易保持高位運行。陳提到，有關部門正依據《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）條款等，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施，民進黨當局不承認九二共識、破壞兩岸協商的政治基礎是有關問題難以解決的根本原因。