台建潛艇料春節後海測　或政府換屆前交艦

台灣傳媒周三（17日）引述台政府高層人士指，台建潛艇原型艦海鯤號目前持續進行泊港測試中，各項測試順利，料最快可於農曆新年後準備進入海測階段。開展海測的海域距離不遠，可以每天進行，政府人士稱或可在今年5月20日新總統就職前，通過測試並交艦。

台政府人士表示，台建潛艇的後續量產計劃以「3艘+2艘+2艘」的三階段建造方式最可行，連同海鯤號合計新式潛艇將有8艘，再加上2艘經過性能提升的劍龍級潛艇，未來符合台海作戰環境所需戰力的潛艇共10艘，可阻嚇解放軍潛艇及水面艦艇威脅。此外，台海軍輕型巡防艦項目繼「防空型」原型艦去年11月開建後，「反潛型」原型艦亦於周二（16日）正式動工，導彈採取傾斜式發射，並配備拖曳式聲納。

台國防部周三公布，周二上午6時至周三上午6時，偵獲大陸派出9架次軍機、3艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中2架軍機進入台灣西南空域。該部門周二改版相關動態示意圖，取消公布軍機航迹與各種類軍機的架數，周三公布的航迹圖則進一步取消公布機型，當中僅顯示台西南空域有大陸無人機及輔戰機各1架次現蹤，距離鵝鑾鼻47浬。