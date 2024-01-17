趙少康不參選國民黨主席　批侯友宜口才不佳致敗選

國民黨在台灣總統選舉中落敗後，出現要求黨主席朱立倫下台的呼聲。曾代表該黨參選副總統的戰鬥藍發起人趙少康周二（16日）表明，目前沒打算參選黨主席，又批評與他拍檔參選總統的新北市長侯友宜口才不佳、過於保守是敗選原因之一。侯友宜周三（17日）回應，坦承自己努力不夠，認為所有批評都為他好。朱立倫同日表示，會忍辱負重奮戰到任期結束。

趙少康周二受訪為選舉失利向支持者鞠躬道歉，並分析敗選原因。他指最大敗選關鍵是民調誤差，其次是「棄侯保柯（民眾黨主席柯文哲）」發酵，加上對方確有實力、其網軍亦很強，而警察出身的侯友宜則說話條理不好，且太相信智庫。對於朱立倫應否下台，趙稱由朱立倫自己決定，任期也未到，他將尊重。至於立法院正副院長之爭，趙認為國民黨不妨對民眾黨好一點，「國民黨如果當立法院長，副院長就給民眾黨，召委多給民眾黨幾個」。

侯友宜周三首次在選後主持市政會議，會後受訪表示選舉告一段落，非常感謝很多檢討的聲音，他都聽進去並虛心接受。他又稱，未來推進改革之路大家將更團結，為台灣作出最大貢獻，他亦將利用周末或下班時間謝票。新北市議會下周二（23日）開臨時會，綠營要求請假113天參選的侯友宜與會報告，他則稱完全尊重議會程序委員會任何決議。